Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение по вотуму недоверия Фицо

Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом заявил глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, где мы будем дискутировать, а после этого (намереваемся.— ''Ъ'') выразить вотум недоверия правительству»,— сказал Михал Шимечка журналистам перед тем, как отправиться в регистратуру парламента.

О том, что словацкие оппозиционные партии готовятся объявить вотум недоверия правительству, Михал Шимечка сообщил вчера, 14 января.

Роберт Фицо подвергся критике со стороны словацкой оппозиции по завершении своего необъявленного визита в Россию, который состоялся 22 декабря 2024 года, и последовавшей за ним поездки во Вьетнам. Тогда представители оппозиции обвинили господина Фицо в том, что вместо того, чтобы заниматься внутриполитическими проблемами, он «летает по миру, кланяясь диктаторам».

Оппозиция также поставила премьеру в упрек то, что он на фоне экономических проблем в стране в ходе поездки во Вьетнам остановился в пятизвездном отеле, где стоимость одной ночи проживания превышает €5 тыс. Роберт Фицо подтвердил, что был во Вьетнаме, однако опроверг информацию о том, что останавливался в роскошном отеле. По словам премьера, он находится там по приглашению вьетнамской стороны с целью проведения неформальных переговоров.

Анастасия Домбицкая