Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение по вотуму недоверия Фицо
Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом заявил глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.
Роберт Фицо
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, где мы будем дискутировать, а после этого (намереваемся.— ''Ъ'') выразить вотум недоверия правительству»,— сказал Михал Шимечка журналистам перед тем, как отправиться в регистратуру парламента.
О том, что словацкие оппозиционные партии готовятся объявить вотум недоверия правительству, Михал Шимечка сообщил вчера, 14 января.
Роберт Фицо подвергся критике со стороны словацкой оппозиции по завершении своего необъявленного визита в Россию, который состоялся 22 декабря 2024 года, и последовавшей за ним поездки во Вьетнам. Тогда представители оппозиции обвинили господина Фицо в том, что вместо того, чтобы заниматься внутриполитическими проблемами, он «летает по миру, кланяясь диктаторам».
Оппозиция также поставила премьеру в упрек то, что он на фоне экономических проблем в стране в ходе поездки во Вьетнам остановился в пятизвездном отеле, где стоимость одной ночи проживания превышает €5 тыс. Роберт Фицо подтвердил, что был во Вьетнаме, однако опроверг информацию о том, что останавливался в роскошном отеле. По словам премьера, он находится там по приглашению вьетнамской стороны с целью проведения неформальных переговоров.