Шоу Ильи Авербуха на Черном озере, мюзикл «В джазе только девушки» и поэтический слэм

На этой неделе в Казани пройдет зимний фестиваль Winter Fest: на льду Черного озера выступят Олимпийские чемпионы и звезды фигурного катания Илья Авербух и Алексей Ягудин. В «Пирамиде» с новой программой выступит группа «КняZz», а в «Униксе» представят комедийный мюзикл «В джазе только девушки» с участием Анастасии Стоцкой. С 16 января в казанских кинотеатрах начнут показывать анимационный фильм «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки и новый хоррор «Носферату». Подробнее — в афише «Ъ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

18 января в КРК «Пирамида» состоится концерт группы «КняZz». Концертная программа «Ангел и Демон» будет состоять из лучших песен группы «КняZz» с упором на новый материал. А также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут». Начало в 19.00, билеты стоят от 4000 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18 января в КРК «Пирамида» состоится концерт группы «КняZz»

Фото: Официальный сайт группы «КняZz» 18 января в КРК «Пирамида» состоится концерт группы «КняZz»

Фото: Официальный сайт группы «КняZz»

20 января в 19.00 в театре на Булаке состоится концерт-шоу в формате живого интерактива. Оркестр на Булаке исполнит культовые композиции: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 800 руб.

22 января на сцене КСК «Уникс» представят комедийный мюзикл по мотивам одноимённого фильма «В джазе только девушки» о приключениях двух музыкантов с участием певицы Анастасии Стоцкой. Волей судьбы два парня оказываются в составе женского джазового оркестра, чтобы спасти свои жизни от пуль гангстеров. Начало в 19.00, билеты от 2000 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

16 января в театре им. Камала покажут спектакль «Мхббт FM / Мэхэббэт FM», сюжет которого рассказывает об отношениях двух главных героев, работающих на радио. Он — ди-джей, она — звукорежиссер. Они любят друг-друга, хоть это осознание приходит к ним не так быстро. Эстрадно-джазовая комедия Ильгиза Зайниева, уже ставшая классикой театра им. Камала, рассчитана на молодежную аудиторию. Начало постановки в 19.00, билеты можно купить от 360 руб. (12+)

В этот же день, 16 января, в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва» в жанре «советско-античного застолья». По сюжету лирической трагедии у повзрослевшей дочери происходит первый конфликт с отцом. Нежелание отца видеть в дочери взрослую девушку приводит к разрыву в их отношениях, от чего страдают обе стороны. Начало в 19.00. Билеты стоят 2000 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 16 января, в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва»

Фото: особняк Демидова 16 января, в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва»

Фото: особняк Демидова

16 и 17 января на театральной площадке MON покажут спектакль «Картотека» по одноименной пьесе классика польского авангарда Тадауша Ружевича. Режиссер Надя Кубайлат из Санкт-Петербурга представит свою версию абсурдистской пьесы о растерянности и разрыве связей. По сюжету к главному герою, лежащему в постели, постоянно приходят люди из прошлого и будущего и ведут с ним диалог. Начало показов в 19.00, билеты стоят 1200 руб. (16+)

17 января на сцене Татарской филармонии имени Тукая покажут спектакль «Чучело» из репертуара Казанского ТЮЗа. История школьной травли знакома зрителю по одноименному фильму Ролана Быкова. На концерте-квартирнике зрители вновь познакомятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. После показа спектакля состоится обсуждение спектакля с участием педагога-организатора Ирины Молодцовой. Начало в 18.30, билеты стоят от 500 руб. (12+)

18 января в ТЮЗе имени Кариева покажут спектакль «Омут», в которой раскрывается вечная тема отцов и детей. Мистическая драма говорит о том, что миры реальный и потусторонний, предков и потомков связаны друг с другом неразрывной нитью, а их влияние друг на друга может оказаться непредсказуемым. Начало в 18.00, билеты от 500 руб. (16+)

19 января в 18.00 в театре Камала покажут спектакль «Голубая шаль» — визитную карточку татарского театра в постановке главного режиссера Фарида Бикчантаева. Написанная еще в 1926 году пьеса транслирует вечно прекрасные образы мужского и женского национального идеала, свободолюбивый дух народа и любовь к родной земле. Стоимость билета — от 360 руб. (12+)

20 января в 19.00 на сцене КСК «Уникс» покажут спектакль «Плохие девчонки» с участием известных российских актрис Олеси Железняк и Татьяны Васильевой. Волею судеб три абсолютно разные женщины оказываются в одно время в одном месте. Полный комичных ситуаций и искренних диалогов спектакль поднимает важные вопросы — о дружбе, самореализации, принятии себя и поиске истинного счастья. Стоимость билетов — от 3200 руб. (16+)

22 января в 19.00 на сцене театральной площадки MO представят спектакль «Мои университеты» в постановке Казанского ТЮЗа. Юный Алексей Пешков мечтает поступить в Казанский университет, но получает иное «образование». Оказавшись в обществе пекарей, герой взрослеет и познаёт все грани жизни. Любовь и дружба — университеты, через которые предстоит пройти зрителю вместе с героем. Билеты стоят от 700 руб. (12+)

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Какие спортивные события посетить

19 января волейбольная команда «Зенит-Казань» сыграет с командой «АСК» из Нижнего Новгорода. Матч пройдет в Центре волейбола. Начало в 17.00, билеты от 180 руб.

19 января в Баскет-холле состоится матч Единой лиги ВТБ с участием казанской баскетбольной команды «Уникс» и клуба «Самара». Начало матча в 18.00, стоимость билетов — от 290 руб.

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Что смотреть в кино

С 16 января кинотеатры «Синема 5» начнут показывать в Казани мультфильм «Муфаса: Король Лев» — приквел «Короля Льва». По сюжету осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Они отправляются в путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.

С 16 января в казанских кинотеатрах также стартуют показы анимационного фильма 2013 года «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки. Картина рассказывает о мальчике Дзиро, мечтающем о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко. (12+)

В кинотеатрах сети «Синема 5» покажут хоррор «Носферату». Сеансы начнутся с 16 января. Фильм Роберта Эггерса является ремейком одноименной немецкого фильма 1922 года, в свое время ставшей неавторизованной и неофициальной экранизацией романа «Дракула». Картина рассказывает историю о преследуемой призраками девушке и влюбленном в нее вампире. (18+)

В кинотеатрах продолжаются показы фэнтези «Финист. Первый богатырь» — приквела про самого удалого богатыря Белогорья от режиссёра «Чебурашки». Финист Ясный Сокол самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли, где богатырь поймёт простую истину — один в поле не воин. (6+)

Драму «Мегалополис» также по-прежнему можно будет посмотреть в кинотеатрах. По сюжету в американском городе Новый Рим архитектор Цезарь Катилина проектирует идеальный мегаполис будущего, где все будут счастливы. Построить его он планирует с помощью им самим же изобретённого волшебного материала мегалона. Против такого подхода и самого Цезаря активно выступает мэр Цицерон. (18+)

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» по мотивам известной сказки рассказывает о девочке Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унёс Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника. (6+)

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Чем заняться еще

16 января в 19.00 и 17 января в 15.00 на льду «Татнефть-арены» продюсерская компания Ильи Авербуха представит ледовое шоу «Щелкунчик» с участием Олимпийских чемпионов. Новогоднее представление откроет двери в мир сказки и волшебства. В программе: воздушные гимнасты, акробаты, шоу от фигуристов и вокалисты, исполняющие инструментальные партии классического балета Чайковского. Стоимость билетов — от 1200 руб.

17 января Казань примет у себя всероссийский зимний фестиваль Winter Fest. В 12.00 на катке в парке «Черное озеро» начнется открытый мастер-класс, который проведет фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России Илья Авербух. Для участия в мастер-классе нужна регистрация. В 17.00 на катке начнется ледовое шоу чемпионов. В программе: ледовый балет «Ледовая симфония» под управлением Анастасии Игнатьевой, а также выступления звезд фигурного катания Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и многих других. Вход на шоу свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17 января Казань примет у себя всероссийский зимний фестиваль Winter Fest

Фото: Группа в ВК: «Парки и скверы Казани» 17 января Казань примет у себя всероссийский зимний фестиваль Winter Fest

Фото: Группа в ВК: «Парки и скверы Казани»

19 января на театральной площадке MON состоится интенсив «Искусство как зеркало». Его проведут танцовщик, актер, хореограф, режиссер Нурбек Батулла и музыкант, музыкальный продюсер, битмейкер, диджей Ислам Валеев. Занятие будет посвящено актерскому мастерству и медитации. Начало в 16.00, участие стоит 2000 руб. (16+)

19 января в Stand Up Kazan пройдет концерт резидента Stand Up Club Kazan и призера стендап-фестивалей Айрата Мавлютова. Комик поделится историями из жизни обычного Ульяновского парня. Начало программы в 18.00, стоимость билета 500 руб. В этот же вечер на площадке клуба состоится поэтический слэм, где поэты Казани представят авторские стихотворения. Определять лучших из них будут зрители. Начало в 20.30, билеты на событие можно купить за 400 руб. (18+)

22 января в 15.00 и 19.00 на сцене Татарской филармонии имени Тукая можно будет посмотреть балет «Лебединое озеро» в постановке Классического национального русского балета. Шедевр хореографии на музыку Петра Чайковского рассказывает об истории любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты. Однако счастью героев пытаются помешать коварный волшебник Ротбарт и его дочь Одиллия. Стоимость билетов — от 2700 руб. (6+)

Гузель Ахметгалиева