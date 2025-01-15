«Тон и настроение спектаклю с первых реплик задает дворецкий Патрик»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какой получилась постановка, приуроченная сразу к двум юбилейным датам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина премьера — спектакль «Плохие хорошие». Это комедия нравов по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир», поставленной в 1892 году. Кстати, именно это произведение английского драматурга первым было переведено на русский язык еще в конце XIX века.

Поставил спектакль худрук театра Пушкина Евгений Писарев. В главных женских ролях заняты одна из прим театра Виктория Исакова и дебютантка Евгения Леонова. Постановка приурочена сразу к двум юбилеям. Один из них — 110-летие Камерного театра Таирова, предшественника театра Пушкина. Писарев по окончании премьерного показа вышел на сцену с рассказом о том, что эту пьесу ставил Таиров в 1948 году, в главной роли должна была играть Алиса Коонен, но тогда проект так и не состоялся, пьесу запретили. Еще чествуется и 170-летие автора — Оскара Уайльда. Его самый известный фотопортрет возвышается над сценой, наблюдает за действием, а в конце даже подмигивает (нейросеть вполне справилась с этой задачей).

Что особенно впечатлило — работа одного из самых известных художников по костюмам Виктории Севрюковой и сценография Максима Обрезкова. Они художественно материализуют все, что хотели сказать и автор, и режиссер о плохом и хорошем, черном и белом, сером и контрастном, да и об эфемерности понятий «плохой» и «хороший».

Тон и настроение спектаклю сразу, с первых реплик задает дворецкий Патрик в исполнении Марка Кондратьева. «Одно я знаю точно — тот, кто не перевел свой телефон в авиарежим, попадет в ад», а после: «Если на сцене в первом акте стоит фортепьяно, то оно заиграет в первом акте». И чуть тише: «Приписывается Оскару Уайльду». Он ведет весь спектакль, в частности, его музыкальную часть, исполняя музыку собственного сочинения, а еще и поет, иногда уходя в контртенор.

Многие уальдовские фразы (в пьесу добавили высказывания и из других произведений автора) одновременно вызывают и смех, и какую-то осечку, заставляют задуматься, будь то, к примеру: «Все мы в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды» или «Если в наше время говорить понятно, тебя того и гляди, разгадают».

Дмитрий Буткевич