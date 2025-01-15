УФАС возбудило дело на «Рифей» из-за нарушения антимонопольного законодательства

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении регионального оператора по обращению с отходами «Рифей», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в УФАС обратился индивидуальный предприниматель, который пожаловался на навязывание невыгодных для него условий договора на оказание услуг и отсутствие выставленного счета за услуги в порядке, определенном договором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С этим ведомство установило, что на сайте компании была размещена форма договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не соответствующая типовой форме. «Свердловским УФАС выдано предупреждение компании "Рифей" о необходимости приведения формы договора, размещенной на сайте, в соответствие с типовой формой договора, а также направления предпринимателю счетов за услуги в установленном договором порядке»,— отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что компания не стала исполнять предупреждение и пыталась оспорить его, однако суды двух инстанций поддержали позицию свердловского УФАС. «В связи с неисполнением предупреждения в отношении регоператора возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления нарушения компании грозит оборотный штраф, который может составить от 1 до 15% от суммы выручки на рынке»,— пояснили в пресс-службе.

Компания «Рифей» является региональным оператором в Северной зоне (административный центр — Нижний Тагил) Свердловской области, она отвечает за вывоз мусора в 23 муниципалитетах. За вывоз отходов в Восточной (34 муниципалитета) и Западной (22 муниципалитета) зонах региона отвечает АО «Спецавтобаза».

Василий Алексеев