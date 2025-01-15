В Челябинске откроют «фермерские островки»

Челябинский центр «Мой бизнес» совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства запускает проект «Фермерский островок». Каждый торговый объект объединит 15–30 областных аграриев для продажи продукции, сообщает пресс-служба центра.

Открыть «островок» может оператор проекта — бизнесмен с опытом розничной торговли. Он объединит производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Челябинской области на принципах кооперации. Объекты можно запускать в торговых сетях, ТРК, киосках, а также с помощью мобильного магазина. Создатели проекта помогут на всех этапах открытия. Сейчас специалисты прорабатывают вопросы поддержки операторов и подбирают площадки. На данный момент 85 «фермерских островков» функционирует в 34 регионах России.

Виталина Ярховска