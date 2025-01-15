Фасадчик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией 2024 года в Удмуртии

Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в Удмуртии по предлагаемой зарплате в 2024 году стал фасадчик. Специалисты могли рассчитывать на 131,1 тыс. руб. в месяц, что на 36% выше по сравнению с 2023 годом. Как сообщают эксперты сервиса «Авито Работа», диапазон зарплатных предложений фасадчикам варьируется от 90 до 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В топ-3 высокооплачиваемых профессий также вошли каменщик (121,4 тыс. руб. в месяц, +21% за год) и токарь (118,1 тыс. руб., +44%). Четвертую позицию занимает штукатур со средней предлагаемой зарплатой 103,5 тыс. руб. (+56%). Замыкает пятерку лидеров профессия плиточника с возможным доходом 102,9 тыс. руб. (+13%).