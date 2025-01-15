В Ярославле восстановят голландский парк на Перекопе

В Ярославле в Петропавловском парке восстановят исторический голландский парк. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Напомним, что парк планируется благоустроить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Как пояснил господин Молчанов, проект благоустройства на данный момент готов только по части парка.

«Задача, которая поставлена сегодня, это восстановление исторического голландского парка. Парк располагается за самым главным прудом, мы возьмем только эту часть. Мы восстановим там дорожки, беседки, которые там были 250-300 лет назад, зеленые насаждения, хорошее ограждение поставим, чтобы огородить руинированные объекты культурного наследия, и сделаем там смотровую площадку. В наших планах сейчас стоит такой проект»,— сказал Артем Молчанов.

Он добавил, что перед реализацией проект обсудят с «любителями старины» и историками. «Ъ-Ярославль» сообщал, что для благоустройства парк был передан из федеральной собственности, за исключением прудов, по передаче которых работа продолжается. С 2025 года из бюджета Ярославля начнут выделять средства на содержание парка.

Алла Чижова