Банк «Центр-инвест» снизил первоначальный взнос по всем ипотечным программам

Банк «Центр-инвест» снизил размер первоначального взноса по всем ипотечным программам с 50% до 30% от стоимости приобретаемой недвижимости.

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Новое условие распространяется на все виды ипотечных программ банка, включая кредиты на первичном и вторичном рынке, а также программы с государственной поддержкой.

Прозрачные условия кредитования, отсутствие обязательного страхования и комиссий, а также досрочное погашение без штрафных санкций является важным преимуществом ипотечных программ банка «Центр-инвест».

Ранее банк «Центр-инвест» возобновил прием заявок по льготным программам ипотечного кредитования с господдержкой на первичном рынке для семей с детьми и ИТ-специалистов.

Подробную информацию о программах и условиях ипотечного кредитования можно получить на сайте банка или в любом офисе.

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