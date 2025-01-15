В Глазове закрыли купель для Крещенских купаний из-за недостаточной толщины льда

Купель в Глазове исключили из перечня мест для проведения Крещенских купаний в Удмуртии из-за недостаточной толщины льда (от 17 до 21 см), рыхлой структуры и наличия трещин до 50 см. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В Крещенскую ночь с 18 на 19 января вдоль акватории Чепцы будут патрулировать полицейские, чтобы исключить связанные с этим «происшествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, на территории Удмуртии планировалось обустроить 54 купели на Крещение Господне. В столице республики традиционным местом для купаний станет Ижевский пруд.