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В Глазове закрыли купель для Крещенских купаний из-за недостаточной толщины льда

Купель в Глазове исключили из перечня мест для проведения Крещенских купаний в Удмуртии из-за недостаточной толщины льда (от 17 до 21 см), рыхлой структуры и наличия трещин до 50 см. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В Крещенскую ночь с 18 на 19 января вдоль акватории Чепцы будут патрулировать полицейские, чтобы исключить связанные с этим «происшествия».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, на территории Удмуртии планировалось обустроить 54 купели на Крещение Господне. В столице республики традиционным местом для купаний станет Ижевский пруд.

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