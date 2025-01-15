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Директор «Корпорации развития МСП» возглавил региональный фонд развития промышленности

Дмитрий Порохин покинул должность директора АО «Корпорация МСП Пермского края» (100% акций в собственности Пермского края), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По информации «Ъ-Прикамье», господин Порохин, возглавлявший корпорацию с 2019 года, покинул должность 25 декабря прошлого года. Его место заняла Мария Лукина, занимавшая ранее должность заместителя гендиректора АО «Корпорация развития МСП ПК».

Дмитрий Порохин

Дмитрий Порохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Порохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам господин Порохин, по данным «Ъ-Прикамье», с 26 декабря назначен генеральным директором Фонда развития Пермского края. Эта должность оставалась вакантной с 2023 года, когда экс-директор фонда Марат Гакашев перешел на пост заместителя директора федерального Фонда развития промышленности.

Напомним, Фонд развития промышленности Пермского края был учрежден краевым минпромторгом в июле 2016 года. Занимается выдачей займов, предоставлением финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также поддержкой организаций, реализующих научные, научно-технические и инновационные проекты в сфере промышленности.

Корпорация развития МСП Пермского края была создана в сентябре 2018 года. В функционал корпорации входит объединение организаций, осуществляющих поддержку МСП региона и за его пределами с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Среди них «Региональный фонд развития предпринимательства», «Микрофинансовая организация» и «Гарантийный фонд». Кроме того, на площадке корпорации развития МСП осуществляет деятельность МФЦ в режиме «одного окна» по отдельному реестру услуг.

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