Директор «Корпорации развития МСП» возглавил региональный фонд развития промышленности

Дмитрий Порохин покинул должность директора АО «Корпорация МСП Пермского края» (100% акций в собственности Пермского края), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По информации «Ъ-Прикамье», господин Порохин, возглавлявший корпорацию с 2019 года, покинул должность 25 декабря прошлого года. Его место заняла Мария Лукина, занимавшая ранее должность заместителя гендиректора АО «Корпорация развития МСП ПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Порохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Порохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам господин Порохин, по данным «Ъ-Прикамье», с 26 декабря назначен генеральным директором Фонда развития Пермского края. Эта должность оставалась вакантной с 2023 года, когда экс-директор фонда Марат Гакашев перешел на пост заместителя директора федерального Фонда развития промышленности.

Напомним, Фонд развития промышленности Пермского края был учрежден краевым минпромторгом в июле 2016 года. Занимается выдачей займов, предоставлением финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также поддержкой организаций, реализующих научные, научно-технические и инновационные проекты в сфере промышленности.

Корпорация развития МСП Пермского края была создана в сентябре 2018 года. В функционал корпорации входит объединение организаций, осуществляющих поддержку МСП региона и за его пределами с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Среди них «Региональный фонд развития предпринимательства», «Микрофинансовая организация» и «Гарантийный фонд». Кроме того, на площадке корпорации развития МСП осуществляет деятельность МФЦ в режиме «одного окна» по отдельному реестру услуг.