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В Ростове потушили пожар в отделении почты

Утром, 15 января, в Ростове потушили пожар в отделении почты на ул. Ярослава Галана, 15. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 5:17 очевидец заметил пожар в помещении на первом этаже 5-ти этажного дома. Около 6:00 специалисты МЧС ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. К тушению привлекались четыре сотрудника ведомства и одна единица техники.

Уточняется, что посылки не пострадали. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставляют клиентам на дом по графику.

Ева Китаева

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