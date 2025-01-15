Утром, 15 января, в Ростове потушили пожар в отделении почты на ул. Ярослава Галана, 15. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 5:17 очевидец заметил пожар в помещении на первом этаже 5-ти этажного дома. Около 6:00 специалисты МЧС ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. К тушению привлекались четыре сотрудника ведомства и одна единица техники.

Уточняется, что посылки не пострадали. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставляют клиентам на дом по графику.

Ева Китаева