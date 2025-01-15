Нижегородская мэрия намерена расширить виды разрешенных конструкций летних кафе

Администрация Нижнего Новгорода намерена расширить виды разрешенных конструкций летних кафе. Проект изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов до 14 февраля проходит оценку регулирующего воздействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Перечень предлагают дополнить перголой. Документ предусматривает, что это сезонная сборно-разборная конструкция из дерева или металла, прилегающая к предприятию общепита или находящегося в непосредственной близости от него.

Пергола будет представлять собой решетчатую беседку или галерею для защиты от солнца, разрешенная высота — до перекрытия между первым и вторым этажами, но не более трех метров. В конструкции не должно быть фундамента, тентового (или иного) покрытия и ограждающих конструкций по периметру. На опорах и перекрытиях возможно озеленение вьющимися растениями. Вся конструкция не должна перекрывать архитектурные элементы зданий и фасадных информационных конструкций.

Галина Шамберина