На 12% выросла заболеваемость респираторными инфекциями в Нижегородской области

В Нижегородской области 6 по 12 января 2025 года зарегистрировано около 9 тыс. новых случаев респираторных инфекций. По данным регионального управления Росприроднадзора, это на тысячу случаев или на 12% больше по сравнению с неделей ранее.

За неделю обследовали около 6,5 тыс. человек. Среди вирусов доминирует микоплазма, бокавирусы и РС-вирусы. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом преобладает вирус грипп А(H1N1)2009, который чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и может привести к осложнениям.

Также в Нижегородской области за семь дней зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. По сравнению с неделей ранее это меньше в 1,7 раза.

Андрей Репин