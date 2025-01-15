В Ярославле ремонт проспекта Машиностроителей закончат летом

В Ярославле ремонт проспекта Машиностроителей намерены завершить к 1 июля 2025 года. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе пресс-конференции.

«Сейчас до 1 июля 2025 года мы будем завершающую стадию этого проекта делать. Но она самая основная: предусмотрено расширение проспекта Машиностроителей, узловая связка проспекта и улицы Мостецкой. Эта финальная стадия работ должна решить все возникающие вопросы с организацией движения и качеством дороги»,— рассказал господин Молчанов.

Напомним, что ремонтировать проспект начали еще в 2023 году, работы были рассчитаны на два года. Однако в 2024 году закончить их не успели в связи с выявлением дополнительных работ.

Алла Чижова