Завершено расследование дела двух солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области

Военные следственные органы СКР закончили расследовать уголовное дело в отношении двух военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Дмитрия Пиляя и Александра Середу обвиняют в совершении террористических актов в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Дмитрий Пиляй и Александр Середа были взяты в плен 19 сентября 2024 года в Курской области, куда ВСУ вторглись в августе. СКР утверждает, что украинские военнослужащие запугивали жителей Кореновского района, ограничивали их передвижение, а также «неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению».

В октябре прошлого года Минобороны опубликовало видео, на котором, как утверждалось запечатлен Дмитрий Пиляй. «Мы 11 месяцев сидели под Херсоном. Нам сказали, что будет ротация, и мы ехали в Черниговскую область. Побыли мы там неделю, потом в Сумы, и сразу сюда (в Курскую область.— "Ъ"). Комбат сказал, что мы все — отказники, и нас всех раскинули по разным бригадам»,— рассказал мужчина.