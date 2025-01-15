Региональные коммунисты продлили полномочия руководителя крайкома

Ксения Айтакова переизбрана первым секретарем комитета Пермского краевого отделения КПРФ. Как сообщается на сайте реготделения, соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции в декабре. Коммунисты поддержали продление полномочий товарища Айтаковой единогласно. На конференции также были избраны новые составы крайкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Айтакова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ксения Айтакова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ксения Айтакова возглавляет реготделение КПРФ с 2017 года. На этой должности она сменила Владимира Корсуна, руководившего крайкомом около десяти лет. В 2021 году Ксения Айтакова была избрана депутатом заксобрания Пермского края и вице-спикером регионального парламента.