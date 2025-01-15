В Красноярске будут судить жителя Чувашии за ложное сообщение о минировании

В Красноярске житель Чувашии предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании ночного клуба, сообщили в официальном канале МВД России «МВД Медиа».

Инцидент произошел в начале ноября прошлого года, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112» и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из баров Центрального района города.

По прибытию экстренных служб и тщательной проверке заведения никаких опасных предметов не было обнаружено. Мужчина был задержан на месте происшествия. В ходе допроса он объяснил свой поступок желанием ускорить прибытие экстренных служб после словесного конфликта с одним из посетителей клуба.

Уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. В отношении обвиняемого в период расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анар Зейналов