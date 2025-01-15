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Коммерсантъ FM
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Starbucks взял уборные под контроль

и пустит туда только клиентов кофеен

Starbucks запретит пользоваться уборными всем, кроме гостей. Американская компания вводит новый кодекс поведения в своих заведениях в Северной Америке и Канаде, узнала The Wall Street Journal. По данным газеты, с конца января сходить в туалет или просто посидеть в заведении, ничего не покупая, будет запрещено. “Ъ FM” спросил у российских рестораторов, какие правила действуют в их заведениях. И некоторые, как выяснилось, политику Starbucks не только разделяют, но и применяют. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 27 января пространства крупнейшей в мире американской сети кофеен, включая террасы и туалеты, будут доступны только клиентам. Правда, в 2018-м такой подход закончился скандалом с налетом расизма. В итоге компании пришлось платить компенсации и проводить тренинги среди сотрудников. Впрочем, в США политику закрытых для не клиентов дверей исповедуют многие заведения общепита. Даже недолго просуществовавший в Нью-Йорке ресторан русской кухни «Теремок», вспоминает гендиректор сети Михаил Гончаров: «Любой компании неприятно, когда ее называют бесплатным туалетом. Гости сидят, им хочется передохнуть, поесть, а тут с улицы заходят люди и становятся в очередь в туалет. В точки, где есть угроза такого массового посещения бесплатного туалета, мы поставили код. Я в этом вижу защиту гостей, которые пришли к нам поесть. Это абсолютно законно. При приобретении услуги общественного питания приобретается и посещение туалета».

В 2016-м московские власти предлагали легализовать «туалетный бизнес» и разрешить заведениям брать плату за посещение уборной по единому тарифу, чтобы покрыть расходы на полотенца, воду и мыло. Инициатива не прижилась. В некоторых бургерных в туалет сейчас можно попасть только по QR-коду с чека. Хотя в щекотливой ситуации сотрудники всегда идут навстречу, указывает представитель пресс-службы сети кофеен «Шоколадница» Александра Старкова: «У нас стоят ограничители уборных с паролем, чтобы соблюдать чистоту, насколько это возможно. В местах с высоким трафиком сложно организоваться, особенно когда не формат фастфуда, а есть еще и сервис. Сотрудников, как мы знаем, в принципе не так много. Если вдруг приходит человек и запрашивает пароль, официанты его назвают».

Starbucks сохраняет имя

А в случае отказа пострадать может имидж заведения, отмечает управляющая рестораном Manana Кристина Глебова: «По закону мы не имеем права отказать людям, чтобы они прошли в уборную, рейтинг ресторана сразу падает. В наших ресторанах такого нет. В любом случае это реклама, то есть если вы человека прекрасно встретили даже в таком формате, ему потом захочется сюда вернуться, он запомнит, что здесь ему сделали доброе дело. Есть люди, которые просто заходят покушать, но им не нравится внутри антураж, и они уходят. Мы же не можем таких людей также выгонять, они оставят плохой отзыв. Все-таки имидж ресторана заключается в гостеприимстве во всех смыслах слова».

Роспотребнадзор нанесет ресторанам визит

Еще одна головная боль общепита — удаленщики, которые со скромно остывшей кружкой чая сидят полноценный рабочий день. Если владельцу это не нравится, в зале могут отключить Wi-Fi. Но зачастую такие клиенты важны, указывает основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко: «В Европе накоплен значительный опыт по "выживанию" людей, которые пришли просто посидеть со стаканом воды. Там от них избавятся очень быстро и элегантно. У нас в подобных кафе нет очереди на вход, поэтому у нас лучше, чтобы гости сидели в полупустом кафе, потому что люди идут на людей. А если это какие-то сверхзагруженные супермодные места, там этот вопрос решается очень просто — минимальным депозитом на человека или предварительным бронированием с депозитом».

Рестораторы признают, что полностью оградить себя от ничего не покупающих посетителей не могут, да и не стремятся. В большинстве случаев все решает элементарная вежливость.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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