Прокуратура помогла коркинцам получить 361 млн рублей выплат после наводнения

Благодаря вмешательству прокуратуры администрация Коркино утвердила документ, регламентирующий порядок рассмотрения заявлений и сроки перечисления денег пострадавшим от наводнения летом 2024 года. Местным жителям выплатили 361 млн руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области Фото: пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области

За помощью обратился коркинец, не получивший выплаты материальной помощи и компенсации после дождевого паводка летом 2024 года. Под контролем управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу его заявление было рассмотрено. Выяснилось, что на момент начала прокурорской проверки более 5 тыс. жителей более месяца ожидали перечисления выплат. Правительство Челябинской области принимало решение о предоставлении гражданам материальной помощи, однако регламентирующий документ, без которого невозможно производить выплаты, на муниципальном уровне создан не был. Его утвердили только по требованию прокуратуры. Под контролем надзорного ведомства коркинцы получили 361 млн руб. компенсации и материальной помощи. За все время ливней в муниципалитете было подтоплено более 260 частных и многоквартирных домов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», наводнение в городе произошло в конце июля 2024 года. В Коркино ввели режим чрезвычайной ситуации, проводилась эвакуация жителей. Реки Каменка и Чумляк вернулись в границы своих берегов в середине августа. Тогда режим ЧС был снят.

Виталина Ярховска