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Челябинская таможня собрала в пять раз больше платежей в 2024 году

В 2024 году Челябинская таможня направила в федеральный бюджет 1,3 млрд руб. собранных платежей. Это в пять раз большем, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной такого существенного роста стало увеличение ввоза в Россию транспортных средств. В общем объеме более 43% составили платежи физических лиц за иностранные автомобили, и 36% — утилизационный сбор. Изменение условий взимания утильсбора также повлияло на рост отчислений.

«В условиях экономического давления недружественных стран мы обеспечили значительный объем перечислений в федеральный бюджет»,— прокомментировал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев. В этом году ведомство намерено продолжить «своевременно» пополнять госказну.

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