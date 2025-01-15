«Создали устойчивую платформу для дальнейшего развития»

Исполнительный директор удмуртского отделения «Опоры России» Андрей Орлов подвел итоги 2024 года для общественной организации. Среди направлений — цифровизация рабочих процессов, разработка новых программ поддержки предпринимателей, взаимодействие с органами власти и привлечение новых партнерств. Как планируется развивать в 2025 году инновационные социальные проекты через краудфандинг и цифровые сервисы, а также какую поддержку оказывают инкубатор-центры — в ответе Андрея Орлова для проекта «ГОДные итоги» от «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

— Какие ключевые действия и стратегические решения сделали этот год выигрышной партией для вас и вашей команды?

— В этом году нашей команде удалось добиться значительных успехов благодаря последовательным ключевым действиям и стратегическим решениям. Мы сосредоточились на нескольких основных направлениях, которые позволили нам решить актуальные проблемы и преодолеть сложности.

1. Фокус на цифровизации: мы реализовали проекты по цифровизации процессов внутри организации, что значительно повысило эффективность работы. Это помогло нам сократить временные затраты на выполнение рутинных задач и улучшить коммуникацию внутри команды.

2. Укрепление связей с членами общественной организации: мы провели серию встреч и семинаров для предпринимателей, что позволило глубже понять их потребности и проблемы. Это взаимодействие дало нам возможность выработать более целенаправленные инициативы, направленные на поддержку бизнеса.

3. Разработка новых инициатив: мы инициировали несколько программ поддержки предпринимателей, включая доступ к финансированию, обучение и менторство. Эти инициативы решают проблемы, связанные с нехваткой ресурсов и знаний для роста бизнеса.

4. Работа с государственными структурами: мы продолжили активно взаимодействовать с органами государственной и муниципальной власти, что позволило нам более эффективно донести проблемы и предложения бизнеса. Члены нашей общественной организации представлены практически во всех общественных советах при министерствах Удмуртской республики.

5. Привлечение новых партнеров: мы расширили сеть стратегических партнерств, что дало возможность получить дополнительные ресурсы и поддержку для наших проектов. Это решение также способствовало укреплению нашего имиджа как одной из ведущих организации поддержки бизнеса.

Эти победы стали важным шагом на пути к укреплению позиций Удмуртского регионального отделения «Опоры России» как ключевого игрока в сфере поддержки бизнеса. Мы не только усилили свою роль в предпринимательском сообществе, но и создали устойчивую платформу для дальнейшего развития. Наша работа в этом году продемонстрировала, что совместными усилиями можно решать сложные задачи и достигать высоких результатов, что вдохновляет нас на новые достижения в будущем.

— Какие фигуры вдохновляли и мотивировали вас на новые достижения и победы в 2024 году?

— В 2024 году меня вдохновляют различные персоны, каждая из которых вносит свой вклад в мой рост и развитие.

1. Члены команды: мои коллеги по команде действительно стали ключевыми источниками вдохновения. Их преданность делу, креативность и способность работать в режиме многозадачности научили меня важности командной работы и доверия. Мы вместе преодолеваем трудности и достигаем больших результатов.

2. Ключевые партнеры: сотрудничество с успешными партнерами помогло мне понять, как важно устанавливать взаимовыгодные отношения. Они вдохновили меня на расширение горизонтов и принятие более амбициозных целей, а также научили меня делиться своим опытом и ресурсами.

3. Успешные предприниматели: истории успеха таких людей, как Илон Маск и Джефф Безос, напоминают мне о необходимости инноваций и готовности рисковать. Я понял, как важно быть гибким и адаптивным к изменениям, что стало мотивирующим фактором.

4. Близкие люди: семья стала поддержкой в трудные моменты. Близкие люди напомнили мне о значимости личных ценностей и баланса между работой и жизнью. Их поддержка и вера в меня вдохновляют на постоянное движение вперед.

5. Государственные и общественные деятели: лидеры, работающие на благо общества, продемонстрировали, как можно влиять на мир, оставаясь преданным своим принципам. Я научился ценить социальную ответственность и стремление к изменениям, что дает мне дополнительную мотивацию в моих проектах.

Этот опыт, полученный от различных людей, стал основой для моего дальнейшего развития и стремления к новым достижениям.

— Какие свежие идеи и комбинации вы планируете использовать в следующем году, чтобы вновь одержать победу?

— В следующем году мы рассматриваем несколько идей и комбинаций, которые помогут добиться успеха в политической и бизнес-сферах.

1. Инновационные социальные проекты: внедрение новых технологий в социальные инициативы, например, использование платформ для краудфандинга для финансирования местных инициатив или развитие цифровых сервисов для повышения доступности бизнеса к государственным услугам.

2. Устойчивое развитие и экология: проекты, направленные на экологическую устойчивость, могут стать важным направлением.

3. Поддержка предпринимательства: открытие incubator-центров для стартапов, где молодые предприниматели смогут получить менторскую поддержку и финансирование.

4. Культурные инициативы: развитие культурных проектов, которые объединяют общества, такие как бизнес-фестивали, выставки и общественные обсуждения.

Что касается превращения пешки в ферзя, можно выделить:

5. Развитие местного производства: инвестиции в локальные предприятия, которые могут выйти на рынок с уникальными продуктами. Это может быть как сельское хозяйство, так и производственные компании.

6. Образование и развитие навыков: проекты, направленные на обучение новым навыкам, востребованных на рынке труда, могут значительно изменить жизнь местных жителей и поднять экономику на новый уровень.

7. Цифровизация бизнеса: помощь малому и среднему бизнесу в переходе на цифровые платформы для улучшения операционной эффективности и расширения рынка сбыта.

На Новый год всем политическим и бизнес-игрокам Удмуртии можно пожелать гармонии и сотрудничества, готовности к новым вызовам и активного внедрения инновационных решений, способствующих улучшению качества жизни и развитию региона. Пусть каждый найдет своего «ферзя» на пути к успеху.

Интервью других участников проекта «ГОДные итоги-2024» читайте на лэндинге от «Коммерсантъ-Удмуртия».