Житель Городца не смог оспорить лишение гражданства РФ из-за воинского учета

Городецкий суд в Нижегородской области рассмотрел иск Алобуддина Олимова, который пытался оспорить лишение гражданства РФ. Об этом сообщили в областном суде 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский облсуд Фото: Нижегородский облсуд

Истец указал, что приобрел гражданство в 2009 году в установленном порядке. 27 сентября 2024 года областное ГУ МВД направило ему уведомление о том, что гражданство прекращено, так как истец не встал на воинский учет.

Господин Олимов считал решение незаконным, ссылаясь на то, что ему не было разъяснено о необходимости осуществить первоначальный воинский учет. Он также сообщил суду, что длительное время проживает в РФ с женой и детьми.

На момент рассмотрения иска гражданин на воинский учет так и не встал. Суд отказал в удовлетворении его требований. Решение в силу пока не вступило.

Как ранее писал «Ъ», закон о прекращении гражданства РФ в случае неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет вступил в силу в августе 2024 года.

Галина Шамберина