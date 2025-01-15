Житель Городца не смог оспорить лишение гражданства РФ из-за воинского учета
Городецкий суд в Нижегородской области рассмотрел иск Алобуддина Олимова, который пытался оспорить лишение гражданства РФ. Об этом сообщили в областном суде 15 января.
Фото: Нижегородский облсуд
Истец указал, что приобрел гражданство в 2009 году в установленном порядке. 27 сентября 2024 года областное ГУ МВД направило ему уведомление о том, что гражданство прекращено, так как истец не встал на воинский учет.
Господин Олимов считал решение незаконным, ссылаясь на то, что ему не было разъяснено о необходимости осуществить первоначальный воинский учет. Он также сообщил суду, что длительное время проживает в РФ с женой и детьми.
На момент рассмотрения иска гражданин на воинский учет так и не встал. Суд отказал в удовлетворении его требований. Решение в силу пока не вступило.
Как ранее писал «Ъ», закон о прекращении гражданства РФ в случае неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет вступил в силу в августе 2024 года.