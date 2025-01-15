В Стерлитамаке с 1 июля тариф на тепло увеличится более чем на 300 рублей

Госкомитет Башкирии по тарифам внес изменения в постановление, регулирующее тарифы на тепловую энергию с 2024 по 2028 год. Изменения коснутся потребителей в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе, где стоимость тепла с начала второго полугодия 2025 года вырастет на 12,4%, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Тарифы, установленные для населения с 1 января 2024 года по 30 июня 2025 года, остались неизменными. С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года компонент тепловой энергии будет стоить 2924,28 руб. за Гкал вместо прежних 2601,44 руб.

С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года тепло будет поставляться по тарифу 2976,1 руб. за Гкал (ранее — 2794,49 руб.), с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года — 3191,77 руб. за Гкал (ранее — 2830,96 руб.).

Идэль Гумеров