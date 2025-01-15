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«Автодизель» взыскал с мэрии Ярославля плату за ливневую канализацию

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ПАО «Автодизель» к департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля о взыскании 4,9 млн руб. задолженности по оплате оказанных услуг по водоотведению поверхностных сточных вод с территорий города в 2023 году. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Автодизель

Автодизель

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Автодизель

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Предприятие является собственником ливневого коллектора, проходящего от основной площадки Ярославского моторного завода до Волги в районе Октябрьского моста (Суринский коллектор). В коллектор сливаются и ливневые воды с улиц города. Предприятие считает, что Ярославль должен платить за пользование сооружением, при этом договора об этом с мэрией нет. Завод рассчитал задолженность за 2023 год и направил мэрии претензию, однако оплаты не последовало. «Автодизель» обратился в суд. Департамент не оспаривал факт оказания услуг, а также расчеты предприятия, однако посчитал, что не может отвечать по иску.

«В 2023 году департаменту не были выделены денежные средства на заключение договора и оплату услуг истца по водоотведению и транспортировке поверхностных сточных вод в Суринский коллектор, также департамент городского хозяйства не является ни собственником, ни балансодержателем системы ливневой канализации»,— приводится в решении позиция ответчика.

Суд с этой позицией не согласился и удовлетворил иск. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее суд обязал мэрию Ярославля начать очистку ливневых стоков, однако проект очистных сооружений не прошел госэкспертизу.

Антон Голицын

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