В 2024 году в Краснодаре возбудили 2 тысячи дел, связанных с продажей наркотиков
В Краснодаре за 2024 год возбудили более 2 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ
1,6 тыс. уголовных дел являются тяжкими и особо тяжкими. Более 1,2 тыс. возбудили по факту сбыта наркотиков.
Полицейские изъяли более 40 кг наркотических средств из незаконного оборота. Регулярно проводились совместные рейды с органами местного самоуправления, направленные на профилактику наркомании и преступности среди подростков и молодежи в учебных заведениях.