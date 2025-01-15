В 2024 году в Краснодаре возбудили 2 тысячи дел, связанных с продажей наркотиков

В Краснодаре за 2024 год возбудили более 2 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

1,6 тыс. уголовных дел являются тяжкими и особо тяжкими. Более 1,2 тыс. возбудили по факту сбыта наркотиков.

Полицейские изъяли более 40 кг наркотических средств из незаконного оборота. Регулярно проводились совместные рейды с органами местного самоуправления, направленные на профилактику наркомании и преступности среди подростков и молодежи в учебных заведениях.

Алина Зорина