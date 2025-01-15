Зарубежные СМИ: Что известно о задержании президента Южной Кореи?

Полиция Южной Кореи взяла под стражу президента, который пытался объявить в стране военное положение. Теперь Юн Сок Ёля могут арестовать. Решение об этом прокуратура должна принять в ближайшие два дня. В течение первых двух часов допроса глава государства воспользовался своим правом хранить молчание. В видеообращении лидер страны назвал расследование против него незаконным. В декабре президенту Южной Кореи объявили импичмент. Теперь его судьбу должен решить Конституционный суд, который может официально отстранить Юн Сок Ёля от должности или отклонить дело и восстановить его права. Главу государства удалось взять под стражу спустя пять часов после начала операции. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KOREA POOL / Pool / Reuters Фото: KOREA POOL / Pool / Reuters

Юн Сок Ёль стал первым президентом в истории Южной Кореи, которого задержали еще до того, как он покинул свой пост, отмечает The Washington Post. Утром 15 января более 3 тыс. полицейских прибыли к резиденции главы государства в одном из самых фешенебельных районов Сеула. Но попасть на ее территорию было непросто. Правоохранители вооружились лестницами и плоскогубцами, чтобы перелезть через ограждение. Часть офицеров рассчитывала проникнуть с другой стороны — прямо за жилым комплексом проходит горная тропа, передает издание. Однако когда полиция приблизилась к резиденции, помощники Юн Сок Ёля дали понять, что президент готов ответить на все вопросы.

Глава государства заключил сделку со следствием, его не заковали в наручники и разрешили ехать в собственном кортеже, а не в полицейской машине, пишет The New York Times. Вскоре после этого в сети появилось видеообращение Юн Сок Ёля. По его словам, он согласился на допрос, чтобы предотвратить «кровавую стычку» между телохранителями и полицией. Страна действительно была охвачена страхом ожесточенного столкновения, отмечает издание. Следователи пытались задержать президента еще 3 января, однако охранники дали отпор. Служба безопасности до сих пор подчиняется президенту, несмотря на объявленный импичмент.

Следователи пытались добиться выдачи ордера на арест Юн Cок Ёля после утверждений о том, что его объявление военного положения в декабре было равносильно мятежу — преступлению, которое карается пожизненным заключением, напоминает британская The Guardian. Сеульский суд выдал разрешение после того, как президент проигнорировал три повестки о явке на допрос.

Адвокаты президента считают ордер недействительным, передает агентство Associated Press. Они ссылаются на закон, согласно которому проводить обыск в местах, которые потенциально связаны с военными тайнами, нельзя без согласия ответственного лица, то есть самого президента. Защитники также заявили, что антикоррупционное агентство не имеет законных полномочий расследовать обвинения в мятеже.

Фотогалерея В Южной Корее впервые в истории страны арестован действующий президент Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Reuters Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Кортеж из полицейских машин покидает резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль у здания Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 4 Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Reuters Полицейские у въезда в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Кортеж из полицейских машин покидает резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль у здания Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Фото: Reuters Смотреть

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