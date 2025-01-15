Екатеринбуржцы на каникулах чаще всего смотрели «Волшебника Изумрудного города»

Самым популярным событием новогодних каникул стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», следует из данных «Яндекс Афиши». На втором месте оказался фильм «Финист. Первый богатырь», на третьем – выставка «Россия — Моя история. Свердловская область».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Четвертое место по популярности среди екатеринбуржцев, согласно сервису, занял фильм «Елки 11», на пятом оказался спектакль «Золушка», на шестом – концерт «NeoClassicOrchestra. Вселенная Гарри Поттера при свечах». Седьмое место по количеству купленных билетов досталось новогоднему цирковому шоу Владимира Дерябкина, восьмое – фильму «Домовенок Кузя», последние места в топ-10 заняли шоу «Елка в цирке-шапито» и спектакль «Двенадцать месяцев».

В федеральном топе на первом месте также оказался фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». «Финист. Первый богатырь» оказался на третьем месте. Помимо этого, россиян интересовали ледовые шоу, катки, театральные представления.

Анна Капустина