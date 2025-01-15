Автогонщика задержали в пермском аэропорту из-за мелкого хулиганства

В отношении гонщика-штурмана «Арт Ралли» Михаила Афонькина в аэропорту Большое Савино был составлен протокол о мелком хулиганстве. Как сообщает SHOT, находясь в нетрезвом состоянии, он нарушал общественный порядок и выражался матом в адрес сотрудников аэропорта. Господин Афонькин стал конфликтовать, поскольку не мог улететь в Санкт-Петербург из-за погодных условий. В итоге он был задержан полицейскими.

«В отношении гражданина, нарушавшего 13 января общественный порядок в аэропорту Большое Савино, транспортными полицейскими составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - сообщили в Пермском линейном отделе МВД на транспорте. По данным полиции, в качестве наказания ему был назначен штраф, который мужчина уже оплатил.