Уголовное дело экс-главы ТПО ЖКХ Удмуртии Евгения Родичкина передали в суд

Уголовное дело экс-директора ГУП «Территориальное производственное объединение ЖКХ Удмуртии» и АО «Республиканская строительная компания» Евгения Родичкина передали в суд. Как сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии, ему предъявлено обвинение в присвоении с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишение свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По версии следствия, с апреля 2021-го по январь 2023 года Евгений Родичкин, являясь руководителем организаций, незаконно начислял себе премии. Сумма присвоений превысила 1,6 млн руб. Дело рассмотрит Октябрьский райсуд Ижевска.

Напомним, Евгения Родичкина поместили под стражу в августе 2024 года. В 2017 он был советником главы Удмуртии по вопросам агропромышленного комплекса, после чего возглавил АУ УР «Удмуртлес». В 2020 году он возглавил ГУП «ТПО ЖКХ» и руководил предприятием до 2023 года.