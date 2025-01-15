В Челябинской области почти в два раза выросло число случаев бешенства животных

В 2024 году в Челябинской области было подтверждено 58 случаев бешенства животных, сообщает Уральское управление Россельхознадзора. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда от вируса погибли 32 диких и домашних зверя.

В прошлом году от бешенства в Челябинской области скончались 23 кошки, 19 собак, девять лис, две енотовидные собаки, две белки, два корсака и один барсук.

Больше всего случаев зарегистрировано в Челябинске и Сосновском районе — по восемь в каждом муниципалитете. Также пять случаев бешенства выявлено в Еткульском районе, по четыре — в Еманжелинском, Нагайбакском и Брединском, по два — в Озерске, Кунашакском, Троицком, Чебаркульском и Чесменском районах, по одному — в Снежинске, Копейске и Агаповском районе.

Во всех населенных пунктах, где были обнаружены заболевшие и погибшие от бешенства животные, вводился карантин с проведением комплекса обязательных противоэпизоотических мероприятий.