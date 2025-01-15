Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Арзамасе квартирный вор уснул на месте преступления

Вор уснул в квартире, которую собирался обокрасть, в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Владелец квартиры в доме на проспекте Ленина пришел домой и обнаружил на диване спящего незнакомца. Рядом с мужчиной находились деньги, медикаменты и алкоголь, которые он собирался похитить.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что проник в квартиру через окно и выпил алкоголь, но не рассчитал силы и уснул на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до 4,5 лет лишения свободы.

Ксения Кучерявых

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...