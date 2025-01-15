В Арзамасе квартирный вор уснул на месте преступления

Вор уснул в квартире, которую собирался обокрасть, в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Владелец квартиры в доме на проспекте Ленина пришел домой и обнаружил на диване спящего незнакомца. Рядом с мужчиной находились деньги, медикаменты и алкоголь, которые он собирался похитить.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что проник в квартиру через окно и выпил алкоголь, но не рассчитал силы и уснул на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до 4,5 лет лишения свободы.

Ксения Кучерявых