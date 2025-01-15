Россельхознадзор выявил подмену мяса птицы говядиной в Сочи

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов на одной из площадок индивидуального предпринимателя в Сочи. При мониторинге системы «ВетИС» компонент «Меркурий» установлено, что предприниматель указывал в документах производство «филе без кожи цыпленка-бройлера охлажденное», при этом вырабатываемой продукцией была говядина, передает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ветеринарные документы на данную продукцию оформлялись для предприятий торговли и общепита Краснодарского края. Нарушения выявлены в ходе контрольных мероприятий без взаимодействия с предпринимателем.

Россельхознадзор аннулировал производственные ветеринарные сопроводительные документы и объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также выдано предписание разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и приостановить реализацию продукции согласно закону «О техническом регулировании».

Вячеслав Рыжков