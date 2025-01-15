Жителю Магнитогорска вынесли приговор через 23 года после убийства таксистки

В Магнитогорске суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, обвиняемому в изнасиловании и убийстве таксистки в 2001 году. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления СК России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тело убитой 47-летней жительницы Магнитогорска было найдено 28 июля 2001 года. По данным следствия, она работала учителем начальных классов, а по вечерам занималась частным извозом. Недалеко от места происшествия стоял автомобиль погибшей, на ее шее был обнаружен электропровод. Экспертиза установила, что жительницу задушили.

В феврале 2024 года по подозрению в совершении преступления был задержан магнитогорец, проживавший недалеко от места происшествия. С 2001 года он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, насилие и ряд имущественных преступлений.

Суд установил, что таксистка подвозила магнитогорца, после чего пассажир напал на нее и изнасиловал. Далее он задушил автомобилистку и унес ее тело с места преступления. Во время убийства магнитогорец был пьян. Фигурант признал вину.

Наказание вынесено за преступления, предусмотренные п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).