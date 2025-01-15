В Перми выдали разрешение на строительство межвузовского кампуса

Краевое минимущества выдало разрешение на строительство межвузовского многофункционального кампуса в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Проект межвузовского кампуса получил положительное заключение госэкспертизы в конце декабря прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мирпроект Фото: Мирпроект

Согласно документации, в состав кампуса войдут гостиницы для размещения 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторный комплекс с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл с пешеходной галереей. На I этапе строительства будут проведены работы по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов.

Межвузовский кампус «Будущее Пармы» возведут в правобережной части Перми, в микрорайоне Камская долина. Работа над объектом ведется при поддержке нацпроекта «Наука и университеты». С 2025 года федеральный проект «Создание сети современных кампусов» реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети».

Концессионером строительства кампуса является структура ГК «Эталон» - ООО «Кампус “Парма”». Большая часть работ, не требующих разрешения на строительство, выполнена. Компания-концессионер заключила договоры строительного контроля и технического надзора, привлечен генподрядчик ООО «Эталонпромстрой».