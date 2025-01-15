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В Свердловской области автомобиль наехал на лежащего на дороге пешехода

В Красноуфимском районе Свердловской области пешеход погиб в ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Пешеход лежал на проезжей части, 59-летний водитель Hyundai Porter допустил на него наезд.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла в 7 утра в районе дома №20 по ул. Чапаева. От полученных травм 58-летний пешеход скончался на месте до приезда медиков. В ГИБДД уточнили, что он находился на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов.

Стаж вождения допустившего наезд водителя 33 года, за это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз, во время наезда был трезв.

На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые следственные действия, в том числе установили личность погибшего. В ходе расследования предстоит выяснить, почему он находился на проезжей части и как произошло ДТП. В Госавтоинспекции напомнили пешеходам о важности световозвращающих элементов в темное время суток.

Анна Капустина

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