На Урале экс-чиновника начнут судить по делу о хищении средств у Минобороны РФ

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области, экс-вице-премьера Забайкальского края Игоря Дубровина, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В октябре прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о возвращении уголовного дела Игоря Дубровина прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Прокурор не согласился с таким исходом и внес апелляционное представление, которое было удовлетворено Свердловским областным судом», — говорится в сообщении суда.

Напомним, по версии следствия, Игорь Дубровин контролировал строительную компанию «Омега-Строй» и похитил денежные средства при осуществлении заказа от Минобороны России. Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, между Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) и компанией «Омега-Строй» был заключен договор о постройке 140 квартир для военных в Орске на сумму 209,2 млн руб. Но компания не выполнила работы в срок, в связи с чем договор о строительстве жилья между организациями был расторгнут. ГУОВ потребовало взыскать с «Омега-Строй» сумму неотработанного аванса в размере 63 млн руб. Обвиняемым по уголовному делу также проходит экс-директор «Омега-Строй» Вадим Пономарев.

В период с 2017 по 2019 год Игорь Дубровин работал заместителем руководителя управления строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2020 году получил должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». В июне 2023 года Игоря Дубровина назначили и. о. зампреда правительства Забайкальского края, в августе — и. о. министра строительства региона.

Силовики задержали экс-чиновника в Чите, после чего самолетом отправили в Екатеринбург. После задержания он был отстранен от должности зампреда правительства Забайкальского края.

Мария Шараева