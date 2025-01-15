Верховный суд РФ признал террористическим объединение «Пермь Великая»

В список организаций, признанных в России террористическими, добавлена «Международная организация, созданная в форме общественного движения, “Форум свободных государств постРоссии”», и входящее в нее Объединение «Пермь Великая». Соответствующее решение принял Верховный суд РФ в ноябре 2024 года. Первым на это обратил внимание интернет-журнал «Звезда».

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Здание ФСБ России на Лубянской площади в Москве

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В СМИ и интернете нет данных о признанном террористическим объединением «Пермь Великая». «Звезда» уточняет, что аналогичное название носило движение болельщиков футбольного клуба «Амкар». Такое же название имеет паломнический центр при Пермской епархии.

Список организаций, признанных в РФ террористическими, размещен на сайте ФСБ России.