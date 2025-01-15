Назначен новый замдиректора и главный инженер «Пермэнерго»

Исполняющим обязанности заместителя директора и главного инженера пермского филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» назначен Павел Семериков. Об этом сообщает пресс-служба компании. Ранее этот пост занимал Александр Хромцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Семериков

Фото: Пермэнерго Павел Семериков

Фото: Пермэнерго

Павел Семериков окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Его общий стаж в энергетике насчитывает 18 лет. Карьеру в отрасли начал электромонтером в Пермских городских электрических сетях. Затем трудился инженером, замначальника службы релейной защиты и автоматики Центральных электрических сетей филиала «Пермэнерго».

С 2015 до 2024 года господин Семериков занимал посты главного инженера Центральных электрических сетей, начальника Пермского района сетей. С прошлого года работал в пермском подразделении компании заместителем главного инженера по производственной деятельности филиала «Пермэнерго». С 11 января 2025 года приступил к исполнению обязанностей руководителя технического блока пермского филиала «Россети Урал».

С 2019 года пост замдиректора «Пермэнерго» занимал Александр Хромцов. На прошлой неделе стало известно, что господин Хромцов продолжит работу в сфере энергетики в другом регионе России.