«Уральский лес» должен выплатить 500 тысяч рублей пострадавшему экс-сотруднику

Октябрьский райсуд Уфы обязал ООО «Уральский лес» выплатить 500 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу пострадавшего сотрудника. Иск был подан прокурором Октябрьского района, указано в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, пострадавший трудился в «Уральском лесу» с марта 2024 года в должности вентилевого гидравлического пресса. В мае 2024 года в результате несчастного случая он получил переломы бедренной кости, стопы и другие травмы.

По мнению суда, ЧП произошло из-за нарушений требований охраны труда, за которые несут ответственность руководитель производства и технический директор компании.

Представитель ответчика исковые требования не признала.

ООО «Уральский лес» зарегистрировано в марте 2018 года в Уфе. Компания специализируется на производстве пиломатериалов, фанеры, ДСП, ДВП и древесного угля. Производственные площадки компании размещены в Уфе, Белорецком районе и под Нефтекамском. По данным Rusprofile, «Уральским лесом» владеют Ильдар Вахитов, Ногман Тасмуханов и Виктор Чубич. В 2023 году выручка компании составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

Венера Хисамова