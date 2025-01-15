Стоимость авиабилетов на майские праздники в Сочи выросла до 55%

Цены на авиабилеты в Сочи с перелетом во время майских праздников выросла на 7–55% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

При этом в ассоциации отметили, что в прошлом году такой мониторинг проводили в первой половине апреля, а сейчас только середина января. «С учетом динамического ценообразования максимальна вероятность того, что авиабилеты значительно вырастут в цене ближе к дате вылета»,— заявили эксперты.

По данным ассоциации, сейчас перелет из крупнейших российских аэропортов в Сочи на одного с багажом туда-обратно с 1 по 11 мая будет стоить от 21 тыс. до 54,4 тыс. руб. Так, самые дорогие перелеты эксперты прогнозируют из Иркутска — от 54,4 тыс. руб. и Новосибирска — 48 тыс. руб.

При этом, чтобы получить релевантное сравнение, эксперты взяли даты, аналогичные тем, что мониторировали в прошлом году, то есть относительно бюджетный вариант без захвата начала и окончания выходных, который в этом году придется примерно на срок с 3 по 10 мая. Так, самым дорогим рейсом будет перелет из Челябинска — от 46,7 тыс. руб. (+56%) и Самары — 40,9 тыс. руб. (+41%).

Татьяна Ручкина