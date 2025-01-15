Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 12,6%

В Челябинской области оборот розничной торговли составил 957,8 млрд руб. в январе-ноябре 2024 года. Это на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в сопоставимых ценах. В ноябре показатель вырос почти на 17% в годовом выражении. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата «О социально-экономическом положении региона в январе-ноябре 2024 года».

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составила 45,6%, непродовольственных товаров — 54,4%.

Оборот общественного питания в Челябинской области в январе-ноябре 2024 года увеличился на 10,6%, и почти достиг 60 млрд руб.

Рынок платных услуг почти не изменился за 11 месяцев и составил 100,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. Всего в январе-ноябре южноуральцам было оказано платных услуг на 26,1 млрд руб. Почти половина этой суммы приходится на коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги.