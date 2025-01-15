В Тутаеве строительство ледовой арены продлили на 2025 год

В Тутаеве разрешение на строительство ледовой арены продлили до мая 2025 года. Информация содержится в реестре выданных разрешений областного минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство арены

Фото: Министерство строительства ЯО Строительство арены

Фото: Министерство строительства ЯО

Разрешение на строительство было выдано в апреле 2023 года, сами работы начались в августе. Действовало разрешение до ноября 2024 года, однако было продлено.

Напомним, что к сентябрю 2024 года строительная готовность объекта составляла 40%, сообщали в правительстве области. Тогда губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал увеличить число рабочих на строительстве для ускорения темпов работ.

Алла Чижова