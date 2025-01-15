В Оренбурге возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после пожара, во время которого погибли двое детей, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Трагедия произошла вчера, 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Оренбургской области Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Всего в доме проживало шестеро детей в возрасте от восьми месяцев до 15 лет. Спасти не удалось трехлетнего и одиннадцатилетнего ребенка, остальных отправили в больницу, пояснили в региональном ГУ МЧС. Состояние двух мальчиков 15 и 10 лет сейчас удовлетворительное. Двое других детей находятся в тяжелом состоянии, 12-летний Тимофей подключен к ИВЛ, его ввели в медикаментозный сон. У ребенка обожжено до 50% тела, рассказала региональный министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Младший брат Тимофея рассказал, что мальчик спас свою восьмимесячную племянницу и вынес ее из горящего дома. У девочки ожоги на 30% поверхности тела. С детьми и их родственниками общаются психологи МЧС и служба опеки, пояснил глава Оренбурга Сергей Салмин.

Пожар произошел вечером в частном доме в поселке Каргала. Дети находились без взрослых. Предположительно, возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.