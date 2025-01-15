Подполковник МЧС погиб в дорожной аварии на трассе Игра—Глазов в Удмуртии

14 января в результате ДТП погиб сотрудник ГУ МЧС по Удмуртии, подполковник внутренней службы Василий Данилов. Как сообщает пресс-служба ведомства, он работал в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов.

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Дорожная авария произошла на 2-м км трассы Игра—Глазов в Игринском районе Удмуртии. По данным 1-го отдела Госавтоинспекции республики, Василий Данилов на Volkswagen Jetta совершал обгон. Машину занесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с «КаМАЗом», под управлением 51-летнего шофера, а затем наехал на барьерные ограждения и столкнулся с «ГАЗелью».

Водитель Volkswagen скончался на месте. 38-летняя супруга, которая ехала с Василий Даниловым, и водитель автомобиля «ГАЗель» госпитализированы.

«Василий Сергеевич прошел путь от дознавателя до заместителя начальника отдела. Являлся наставником молодежи, воспитал поколение, которое продолжает трудиться по настоящее время»,— добавили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Напомним, в декабре в ДТП погиб майор внутренней службы МЧС вместе с семьей, выехав на встречную полосу.