Среди челябинцев желаемый уровень МРОТ составляет 54 тыс. рублей

В Челябинске желаемый уровень минимального размера оплаты труда, по мнению жителей, должен составлять 54,3 тыс. руб. С декабря 2023 года запросы жителей выросли на 29%, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. С 1 января 2025 года действующий МРОТ в Челябинской области составляет 22,4 тыс. руб., это на 17% больше, чем в 2024-м.

В топ-5 по ожиданиям роста МРОТ вошли Москва (61,8 тыс. руб., +36% к декабрю 2023 года), Хабаровск (59 тыс. руб., +35%), Санкт-Петербург (58,5% тыс. руб., +36%), Владивосток (55,8 тыс. руб., +23%) и Краснодар (55,3 тыс. руб., +37%). Самые скромные запросы к МРОТ по стране в Нижнем Новгороде и Ижевске (по 48 тыс. руб., +23% и +25% соответственно), а также в Кирове (49,2 тыс. руб., +32%), Волгограде (49,3 тыс. руб., +28%) и Астрахани (49,4 тыс. руб., +28%).

Самый высокий темп прироста ожиданий к МРОТ за год, +38% — в Казани (55,1 тыс. руб.), Тольятти (52 тыс. руб.) и Оренбурге (51,9 тыс. руб.). На 37% выросли запросы в Краснодаре (55,3 тыс. руб.), Омске (54,8 тыс. руб.) и Саратове (53,5 тыс. руб.).

За год федеральный МРОТ прибавил 16,6% и в настоящий момент составляет 22,4 тыс. руб. руб.

Виталина Ярховска