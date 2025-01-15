В Казани за сутки произошло 161 ДТП, из них четыре с пострадавшими

Во вторник 14 января в Казани произошло 161 ДТП. В четырех из них пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

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Среди происшествий — два случая падения пассажиров в автобусах, столкновение автомобилей при развороте и наезд на пешехода во дворе. Из общего числа ДТП 73 оформили в центрах оформления, еще 28 — на месте сотрудники ГИБДД.

Кроме того, за сутки задержали девять нетрезвых водителей и двух человек без водительских прав. В отделы полиции доставили четверых подозреваемых в совершении преступлений.

Анар Зейналов