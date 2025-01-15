Число преступлений в Курганской области в 2024 году снизилось на 9,3%

За 12 месяцев 2024 года в Курганской области зарегистрировано 11,8 тыс. преступлений, что на 9,3% меньше показателя 2023 года. Из них 2,1 тыс. правонарушений совершено в общественных местах (-11,5% к аналогичному периоду), 4,3 тыс. — лицами, ранее совершавшими преступления (-16,2%); 1,9 тыс. — лицами в состоянии опьянения (-23,2%), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прошлом году в области произошло 17 хулиганств (+88,9% к 2023 году), 25 разбоев (+4,2%), 88 грабежей (+4,8%) и 1,8 тыс. мошенничеств (+4,9%). Что касается краж, то общее их количество снизилось до 2 тыс. (-28,4%), в том числе 120 квартирных (-36,8%) и 11 случаев похищения транспортных средств (-15,4%). В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 1,1 тыс. преступлений (-12,3 %). Установлено 100 фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году. Из них 50 повлекли за собой смерть (-3,8 %), в 364 случаях водители повторно управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения (-19,3 %).

Виталина Ярховска