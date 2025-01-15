В Крыму снизилась стоимость бензина

В Крыму фиксируют снижение стоимости бензина. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость топлива марки АИ-95 снизилась на 3 руб. на основных АЗС Крыма. Она составляет 66,50 руб. В оперштабе также отмечают, что уменьшилась стоимость бензина АИ-95 «Премиум».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров с 15 января. Также он сообщал, что стоимость топлива в Крыму расти не будет. По его словам, власти республики совместно с федеральным правительством работают над тем, чтобы цены оставались стабильными.

Алина Зорина