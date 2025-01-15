Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму снизилась стоимость бензина

В Крыму фиксируют снижение стоимости бензина. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость топлива марки АИ-95 снизилась на 3 руб. на основных АЗС Крыма. Она составляет 66,50 руб. В оперштабе также отмечают, что уменьшилась стоимость бензина АИ-95 «Премиум».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров с 15 января. Также он сообщал, что стоимость топлива в Крыму расти не будет. По его словам, власти республики совместно с федеральным правительством работают над тем, чтобы цены оставались стабильными.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...