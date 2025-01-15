Определен подрядчик для строительства новой котельной в Кизеле

Победителем конкурса на право строительства водогрейной котельной для нужд центральной части города Кизела признано пермское ООО «Энергопромсистема». Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 355 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старая котельная Кизела, на замену которой будет построена новая

Фото: 2Gis Старая котельная Кизела, на замену которой будет построена новая

Фото: 2Gis

Новая газовая котельная мощностью 45,6 МВт расположится на ул. Войнич, 25. Она заменит существующую и не изменит схему теплоснабжения города. Режим работы новой котельной — круглосуточно, круглогодично. К работам необходимо приступить 1 мая 2025 года, сдать объект — 31 июля 2026 года.

ООО «Энергопромсистема» зарегистрировано в Перми в 2012 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. Компания являлась поставщиком в девяти государственных контрактах на сумму 1 млрд руб. Среди заказчиков — МУП «Теплосети», УКС Пермского края, администрация Юрлинского округа. Выручка компании за 2023 год составила 465 млн руб.