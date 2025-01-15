Жителя Удмуртии осудили за хранение 43 патронов из тира и коробку дымного пороха

Можгинский райсуд Удмуртии вынес приговор 48-летнему местному жителю по делу о незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222, ст. 222.1 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, в один из дней 1997-2022 гг. после занятий по спортивной стендовой стрельбе в тире подсудимый оставил себе 42 патрона, пригодных для выстрелов. Их он стал хранить дома. Боеприпасы 5,6 мм (22LR, винтовочные спортивно-охотничьи) изъяли полицейские в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, обвиняемый с 2008 года хранил дома картонную коробку с дымным порохом массой 269 гр. Ее фигурант нашел на Можгинском полигоне твердых бытовых отходов.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф в размере 20 тыс. руб.